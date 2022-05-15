المجمع الطبي للقوات المسلحة يستضيف خبيرا عالميا في علاج آلام العمود الفقري بدون جراحة

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة الدكتور مدحت ميخائيل، أستاذ علاج آلام العمود الفقري والانزلاق الغضروفي «دون جراحة»، ورئيس اتحاد جمعيات علاج الألم بالولايات المتحدة الأمريكية، بكاليفورنيا في الفترة من 8 وحتى 22 يونيو القادم.

وتستقبل اللجان التحضيرية، حاليا، الحالات التي ترغب في العرض على الخبير أيام (السبت – الاثنين - الأربعاء) من كل أسبوع.