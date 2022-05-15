«العربية»: نسبة التصويت في الانتخابات اللبنانية وصلت لـ27%

وصلت نسبة الاقتراع في الانتخابات اللبنانية إلى 27% في عموم لبنان، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وبدأ اللبنانيون اليوم الأحد التصويت في أول انتخابات نيابية منذ الانهيار الاقتصادي لبلدهم وذلك بعد شهور من عدم اليقين بشأن الانتخابات.

وفتحت صناديق الاقتراع في 15 دائرة انتخابية، ويصوت المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاما، ويواصل الناخبون اللبنانيون التصويت، لاختيار أعضاء مجلس النواب اللبناني، البالغ عددهم 128 نائبا، ويحق لنحو 4 ملايين ناخب التصويت.

غلق صناديق الاقتراع في السابعة مساء

وستظل وصناديق الاقتراع مفتوحة حتى الساعة السابعة مساء بحسب التوقيت المحلي، وستبدأ عملية فرز الأصوات، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، ومن المرجح أن تعلن النتائج النهائية غدا.

%60 نسبة مشاركة الناخبين في الخارج

يشار إلى أنه سبق للناخبين بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، بنسبة مشاركة بلغت 60 %.

وأدلى الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي بصوتهما في الانتخابات النيابية.

فيما أفادت تقارير إعلامية بأن مناصري حزب الله وحركة أمل اعتدوا على خيمة تابعة للقوات اللبنانية بجزين جنوب لبنان، كما وقع إشكال بين مناصري حزب القوات وحزب الله في زحلة البقاع شرقي لبنان.

إطلاق نار في الهواء لفض أعمال عنف بمحيط مركز اقتراع

فيما أكد الجيش اللبناني احتواء أعمال عنف في أحد مراكز الاقتراع بمنطقة البيرة بعكار، حيث قام عناصر الدورية بإطلاق النيران في الهواء لفض أعمال العنف وإعادة الوضع على ما هو عليه.

وأوضح الجيش اللبناني أن أعمال عنف نشبت داخل أحد مراكز الاقتراع في منطقة البيرة بعكار شمالي البلاد وسرعان ما انتقل إلى خارج المركز حيث قام أشخاص بالاعتداء على المركز.

وأكد أن دورية من الجيش تدخلت وأطلق عناصرها النار في الهواء لفض الإشكال وإعادة الاستقرار للمنطقة.