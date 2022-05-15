مدبولي: سنصل لـ14% من مساحة مصر مع اكتمال المشروعات الجارية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيادة الرقعة الزراعية في مصر، له هوامش وعوامل محددة، فالهامش الأساسي والمحدد الأساسي في مشروعات زيادة الرقعة الزراعية هو المياه، وزيادة مواردنا من المياه، لذلك ننفذ مشروعات قومية لمعالجة المياه وتحليتها، وتبطين الترع والري الحديث.

نسعى للاستفادة من كل قطرة مياه في مصر

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي، أن كل هذه المشروعات القومية هدفها شيء واحد فقط، وهو إن «احنا نؤمن ونستفيد من كل قطرة مياه في مصر، الرقع المعمورة حاليا هي المشروعات القومية، فعلًا النهاردة اللي بقت بتتنفذ مع اكتمالها، هنبقى وصلنا إلى 14% من مساحة مصر، لكن مع اكتمالها، فإحنا بنشتغل على هذه المشروعات مش فقط مدن جديدة».

الرقع المعمورة حاليا هي المشروعات القومية

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «المدن الجديدة كمساحة أقل حاجة، المساحة الأكبر هي الزراعة والاستصلاح الزراعي، لما بنتكلم على 2 مليون فدان، بنستهدف إضافتهم في الرقعة الزراعية الفترة المقبلة، دي المساحة الكبرى، لأن في الأخر المدن الجديدة لما نجمعهم مع بعض، متجيش حتى ربع هذه المساحة، لما بنتكلم عليها ده شيء مهم».