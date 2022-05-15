مدبولي: «نعيد ترتيب أولويات المشروعات الجديدة في إطار مواردنا من العملة الصعبة»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بالنسبة لمطالب البعض بتأجيل المشروعات، «زي ما قولت لحضراتكم إحنا الخطة بتاعتنا موجودة، المشروعات السارية والجاري تنفيذها دي مش ممكن تتوقف لأنها هتبقى خسارة على الدولة».

إعادة ترتيب أولويات المشروعات الجديدة

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، «لكن نعيد ترتيب أولويات المشروعات الجديدة برضوا في إطار مواردنا من العملة الصعبة عشان نبقى حاطين في بالنا أولًا أن أي مشروع له مكون أجنبي هنسعى بكل الطرق أن هذا المكون الأجنبي يكون آمن.

رؤية واضحة

وتابع: «أنا هنا بتكلم على مشروع جديد عشان يبقى عندنا رؤية واضحة في هذا الموضوع».