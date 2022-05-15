مدبولي: ننفذ الكثير من المشروعات في حوض النيل.. ولسنا ضد تنمية أي دولة

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ملف السد الإثيوبي، وذكر أن مصر لديها حقوق تاريخية واضحة في نهر النيل، موضحًا في الوقت ذاته أن مصر لا تقف ضد أي تنمية تحدث لأي دولة في دول حوض النيل، وإنما بالعكس تُساعد وتدعم عمليات ومشروعات التنمية في تلك الدولة، وذلك خلال مؤتمر صحفي.

مدبولي: لن نقبل أي ضرر هيحصل على مواردنا من المياه

وأضاف «مدبولي»، أن هناك الكثير من المشروعات تتم في دول حوض النيل، «إحنا بشركاتنا اللي بندخل وبنعمل هذا الكلام، ولكن لن نقبل أي ضرر هيحصل على مواردنا من المياه، وبالتالي إحنا كمصر كدولة، نتعامل بهذا المنطق».

لا نقف ضد تنمية بتحصل في أي دولة

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «إحنا لا نقف ضد أي تنمية بتحصل في أي دولة، ولكن في نفس الوقت نتمسك بالحفاظ على حقوقنا في مياه نهر النيل، وبنتعامل من هذه الأسس في هذا الموضوع بالهدوء والحكمة مع أشقائنا في الدول الأفريقية».