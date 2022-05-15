رئيس الوزراء: نحتاج 30% فقط من الهيكل الإداري الموجود بالدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّ مصر تصدر جزءً من إنتاج الغاز لها وبنفس الوقت تستقبل الغاز من الدول المجاورة، مع حساب القيمة المضافة من عملية إسالة وإعادة الضخ لشبكات التصدير، مبينًا أنَّ الخطة الفترة المقبلة تتضمن توجيه أي فوائض لزيادة التصدير، مشيرًا إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي تفاوض مع الحكومة المصرية حتى يكون له الأولوية في كل الصفقات الفترة المقبلة.

20 مليار دولار أموال ساخنة خرجت من مصر بسبب الأزمة العالمية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي العالمي المنعقد الآن، أنَّ حجم خروج الأموال الساخنة يقدر بما يقرب من 20 مليار دولار خرجت من بداية العام بسبب تداعيات الأزمة وما قبل الأزمة مع رفع البنك الفيدرالي الفائدة وبدأ هذا الموضوع في الحدوث، وفي المقابل نجحت الدولة المصرية بوجود حزمة من الاستثمارات والودائع من الدول العربية، وتمّ الاتفاق مع دول الخليج أنه سيتم تحويل جزء كبير الودائع سيتم تحويلها لاستثمارات الفترة المقبلة.

لدينا ما يقرب من 150 خدمة سنستطيع إنهائها إلكترونيا بنهاية هذا العام

وتابع مدبولي أنَّ «جزء من تحديات الدولة هو الهيكل الإداري الضخم جدًا والمتضخم على مدار 60 سنة، نعي تماما أن قوامه بالنسبة لاحتياج الدولة من ناحية الكفاءة والإدارة، لا نحتاج أكثر من 30% من الهيكل الإداري الموجود بالدولة، ومع ذلك نعد بخطة واضحة لرفع كفاءة العاملين، والميكنة والتحول الرقمي».

وأضاف مدبولي أنّه كلما استطعنا التقليل من الاحتكاك بين المواطن والموظف كلما يسهم ذلك بالإسراع بتيسير الإجراءات ويقلل من الاحتمالات أن يكون هناك شبهة فساد، شارحاً أنَّه لدينا ما يقرب من 150 خدمة سنستطيع إنهائها إلكترونيًا بنهاية هذا العام وسنتوسع بهذا الأمر الفترة المقبلة.