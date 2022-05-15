مدبولي: الأسعار زادت غصب عننا زي باقي العالم.. وهنتخطى الأزمة بدعم المصريين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ المشروعات القومية، ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية، وبالتالي زادت مساحات الأراضي المزروعة بالقمح، متوقعا إنتاج 10 ملايين طن قمح هذا العام، بزيادة مليون طن عن العام الماضي، لافتا إلى أنّ الدولة اتخذت إجراءات كلفتها 36 مليار جنيه، كما رفعت سعر توريد طن القمح المحلي.

لا نعاني من أزمة في القمح

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أنّ مشروعات تطوير الصوامع والشون، رفعت القدرات التخزينية للدولة إلى 5.5 مليون طن، بعد أن كانت 1.4 مليون طن قبل عام 2014، لافتا إلى أنّ احتياطي القمح يقدّر بنحو 4 أشهر، وحتى انتهاء توريد القمح المحلي سنحصل على احتياطي يكفينا في العام الميلادي، ولن يكون لدينا أزمة في القمح.

احتياطي الزيت

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أنّ الدولة المصرية لديها احتياطي استراتيجي من الزيت يكفي 6 أشهر، والدولة المصرية حريصة على ألا تقلق المواطن، متابعا: «الأسعار زادت غصب عننا زي العالم، لكن بقدر الإمكان الدولة بتتحمل جزءً من الزيادة».

71 مليون مستفيد من الخبز المدعم

ولفت مدبولي، إلى أنّ 71 مليون مواطن يستفيد من الخبز المدعم، وأكثر من نصف الإنتاج المحلي في السماد يذهب إلى أصحاب الحيازات الصغيرة، موضحا أنّ الدولة المصرية تتوسع بشكل أكبر في المناطق اللوجستية، للتوسع في عملية توريد المواد الخام والسلع التموينية، تكون متاحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء: «بكل جهدنا ودعم كل المصريين، سنكون قادرين على تخطي الأزمة الحالية، وسنستمر في معدلات النمو لصالح الشعب المصري في الفترة المقبلة».