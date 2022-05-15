رئيس الوزراء يوجه رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب في مصر

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة للمستثمر الإيطالي ولكل المستثمرين الأجانب في مصر، «مصر منفتحة تمامًا، ونتمنى أن يظل الأمر كذلك، وهنشجع من خلال كل الإجراءات الترويجية والتيسيرات اللي احنا عملناها من أجل زيادة حجم الاستثمار الخارجي المباشر اللي هيدخل مصر خلال الفترة المقبلة».

مدبولي: سنحل أي مشكلة لأي مستثمر بمصر

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، «يمكن زي ما قولت لحضراتكم، الوحدة اللي طلعت قرار تبقى تحت إشرافي المباشر وهجتمع معاها كل أسبوعين هدفها أن أي مشاكل لأي مستثمر أيًا كانت في أي جهة في الدولة أخذ فيها قرار على المستوى الشخصي بالتعاون مع زملائي الوزراء».