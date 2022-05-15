صانع محتوى يوضح طريقة مكافحة التنمر الوظيفي

قال محمود عبد السميع، صانع محتوى ومدون صفحة المدير على مواقع التواصل الاجتماعي، واستشاري تسويق، إن التنمر الوظيفي يحدث نتيجة استغلال طرف في العمل، قوته وسلطته ضد شخصا آخر، ويعمل على مضايقته بشكل متعمد ومتكرر.

ربط إهانة المدير بشخصية الموظف قد يكون تنمر

أضاف خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc» مساء اليوم، تقدمه الإعلامية جاسمين طه والإعلامية رضوى حسن والإعلامية نهى عبد العزيز والإعلامية القديرة سناء منصور، أن المدير إذا ربط الإهانة بالأشخاص بشكل مستمر، يعتبر تنمر، لكن إذا انتقد العمل فقط، فهذا يدخل ضمن التعبير عن الرأي ضد الآخرين.

ضرورة جلوس المدير مع الموظفين

أوضح صانع المحتوى، أن المدير يجب الجلوس مع الموظفين والاستماع لآرائهم، من أجل التوصل لحل أفضل للمشكلات وعدم الاستماع للمرؤسين، يعد فجوة في القيادة يجب حلها، متابعا: «من مصلحة المدير يحل المشكلات بين الموظفين ويسمع أفكارهم الجديدة ويكون في حرية في وقت من الأوقات عشان الموظف يقول فكرة جديدة بتخدم فكرة الشغل، التنمر بين زملاء العمل أسهل شوية من تنمر المدير على الموظفين، وفي الشركات العالمية بيعملوا دستور للتعامل وبتكون في حاجات مرفوضة وحاجات مسموح بتنفيذها، زي عدم الحديث أو التعليق على ديانة الآخرين أو الشكل».

أهمية نشر الوعي

وأشار إلى أن ثقافة الحديث عن المدير في مصر، ليس أمرا سهلا، لكن يجب التوعية خاصة للحديث عن تعرض السيدات للاضطهاد أو التنمر من قبل المدير.