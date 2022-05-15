المتحدث العسكري: التضحيات لن تزيدنا إلا إصرارا على اقتلاع الإرهاب من جذوره

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إنه طالما تتعلق قضية محاربة الإرهاب بالأمن القومي المصري، فما يُقدم من تضحيات وجهود لن يزيد أفراد القوات المسلحة إلا إصرار على القضاء على هذا الإرهاب من مبدأ المسؤولية الوطنية، «في النهاية أؤكد أن القوات المسلحة عازمة على اقتلاع جذور الإرهاب، ومرة أخرى أتوجه بالتحية والتقدير لكل الأسر اللي قدمت شهيد أو مصاب ولكل الشعب المصري الكريم اللي واقف مساند لقواته المسلحة في حربها على الإرهاب».

مؤسسات الدولة هي المنوط بها القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره

وأضاف «عبد الحافظ»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «Extra news»: «الرسالة اللي دايما بنقولها إن القوات المسلحة مع مؤسسات الدولة هي المنوط بها القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره، وهذا يتم فقط من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية، القائمة على المحور الأمني الذي نبذل فيه قصارى جهدنا، ومحور تنموي، والدولة حققت فيه نجاحات على مدار السنوات السابقة، والمحور الاجتماعي الذي يُعد الحقيقة من أهم العناصر به معركة التوعية التي لنا جميعا دور مهم فيها».