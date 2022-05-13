مصرع طفل أسفل عجلات جرار بقرية «كفر هلال» في المنوفية

لقي طفل يدعى «م.ا»، مصرعه أسفل عجلات جرار زراعي أمام منزله، في قرية «كفر هلال» التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، وعلى الفور جرى نقل الطفل إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته، ولكنه فارق الحياة وسط حالة من الحزن الشديد الذي خيم على أهالي القرية.

ضبط سائق الجرار المتسبب في الحادث

وتمكنت قوة أمنية من ضبط سائق الجرار الزراعي المتسبب في مصرع الطفل، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الطفل البالغ من العمر 13 عاما، كان يلعب أمام منزله بالقرية بينما دهسه الجرار في أثناء مروره، بينما اتهمت أسرة الطفل سائق الجرار في الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع طفل أسفل عجلات جرار أمام منزله بقرية كفر هلال التابعة لدائرة المركز، وجري تحرير محضر بالواقعة، وضبط سائق الجرار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها حول الحادث.