صوامع وشون المنوفية تستقبل 65 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

كشف المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، عن ارتفاع ما تم توريده من القمح في الصوامع والشوون المنتشرة في كل مدن ومراكز المحافظ، إلى 65 ألف طن قمح، مشيرا إلى أن جودة القمح جيدة مقارنة بالأعوام الماضية، نتيحة التوعية والمتابعة المستمره للمزراعين على مدار العام من قبل مسؤولي وزارة الزراعة.

ارتفاع معدلات توريد القمح للصوامع

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإقبال على توريد القمح إلى الصوامع مرتفع مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الماضية، موضحا أن الإقبال اليومي على التوريد من التجار والمزارعين يزيد عن 5 آلاف طن يوميا في جميع الصوامع وأماكن التخزين، مشددا على وعي المواطنين بأهمية محصول القمح ما ساهم في زيادة الكمية الموردة يوميا.

وأوضح، أنه تم توفير 14 صومعه وشونة لتوريد القمح فيها في جميع مراكز ومدن محافظة المنوفية، تسهيلا علي المزارعين والتجار اللذين يجمعون المحصول، مشددا على أن كل أجهزة الدولة متعاونه في متابعة وتسهيل الإجراءات المزارعين، وفق تعليمات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

توريد 17 ألف طن قمح لصوامع شبين الكوم

على صعيد آخر، أكد المهندس عبدالمنعم منصور مدير عام صوامع شبين الكوم، لـ«الوطن»، أن الإقبال علي توريد القمح في الصوامع كبير جدا، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده 17 ألف طن قمح، وهو رقم تاريخي مقارنة بنفس المدة من الأعوام الماضية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تزيد الكمية الموردة من القمح إلى صوامع شبين الكوم.