المشدد 15 عاما لعامل ألوميتال قتل زميله لسخريته منه في بنها

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، بالسجن المشدد 15 عاما على عامل ألوميتال لقتله زميله في مشاجرة نشبت بينهما، لقيام المجني عليه بالسخرية ومنه سب والدته، حيث قام المتهم بخنق المجني عليه بحبل وتركه جثة هامدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال رئيس محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، وعضوية المستشارين أحمد عبد القادر عوض وسامح عبد الوهاب كليب، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

إحالة المتهم للجنايات

وترجع أوراق القضية إلى إحالة المحامي العام لنيابات شمال بنها، للمتهم «جودة و. ج. ع» عامل ألوميتال، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل المدعو «فارس صلاح عبده» مع سبق الإصرار، حيث بيّت النية للتخلص من المجني عليه بسبب خلاف بينهما على سخرية المجني عليه منه وسب والدته والطعن في شرفها، فقام بإعداد حبل وباغته من الخلف وقتله بالصورة الموصوفة في تقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم والمجني عليه أصدقاء، وأنهما قبيل الحادث حصلا على مواد مخدرة أستروكس.

تفاصيل قتل المجني عليه

وتوصلت التحريات بالواقعة إلى وجود علاقة صداقة بين المجني عليه والمتهم والقتيل كان دائم السخرية وخدش شرف والدة المتهم، مما آثار حفيظته وعقب حصولهما على سيجارة أستروكس، توجها لمكان الجريمة لتناولها وأعد المتهم حبلا، وما أن ظفر بالمجني عليه حتى خنقه بالحبل.

وألقي القبض على المتهم وأحيل للمحكمة التي أمرت بحبسه بالسجن المشد 15 عاما بتهمة القتل.