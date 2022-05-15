خبير اقتصادي: مصر تعاملت مع الأزمة العالمية بشكل جيد

قال محمد شادي، الباحث الاقتصادي في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية تعاملت مع الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل جيد للغاية، وساعدت في الحد من الأزمة التي ضربت كل دول العالم نتاج حالة التضخم الكبرى التي يعاني منها العديد من الاقتصاديات الكبرى.

شادي: الاقتصاد المصري ما قبل 2014 كان به معدلات ربحية عالية وأمن أقل

وأضاف «شادي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الاقتصاد المصري ما قبل 2014 كان به معدلات ربحية عالية وأمن أقل، ما دفع مؤسسات الدولة للدخول من أجل الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادية، ولمجابهة النمو السكاني المتوقع خلال تلك الآونة.

وواصل قائلًا: «البورصة مهمة لأنها بتدخل استثمار أجنبي جوه البلد، والضغط كله دلوقتي جاي من انخفاض العملة الأجنبية، وبالتالي كل ما زودت فرص التعامل في البورصة والملكية ودخلت قطاعات جديدة ده يدخلي استثمار أجنبي مباشر، وهو عصب الأزمة، ودي من الحلول قصيرة الأمد اللي طرحها رئيس مجلس الوزراء».

ضبط السوق عن طريق تفعيل أجهزة الحماية

وأوضح أنه وفيما يخص الحماية الاجتماعية فقد أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمره الصحفي الأخير، على ضبط السوق عن طريق تفعيل أجهزة حماية السوق والمستهلك وضمان المنافسة، وأيضا عبر قرارات الدولة الفاصلة في التدخل لحل الأزمة.

وتابع: «في الجانب الأخير أكد رئيس مجلس الوزراء على تبني الحكومة لبرنامجها بالإصلاح الاجتماعي كرفع أجور المواطنين بصفة مستمرة والاستمرار في دفع مستحقات الهيئة القومية للتأمينات 190 مليار جنيه متزايدة لمدة 50 سنة، وبالتالي يتم توسيع قاعدة الحماية في السوق وسيستفيد منها المواطنون».