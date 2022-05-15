خبير اقتصادي: مستهدفات الحكومة لخفض الدين العام وعجز الموازنة مبشرة

كشف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه لولا المشروعات القومية التي قامت بها الدولة لحدث أزمة غير مسبوقة في سوق العمل وارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة.

وأضاف «مدبولي» في كلمته خلال مؤتمر صحفي عالمي اليوم أن ضخ استثمارات عامة حكومية وتدشين مشروعات قومية لإتاحة فرص العمل في الوقت الذي شهد إحجام من القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة.

5 ملايين فرصة عمل في المشروعات القومية

وأكد «مدبولي» على أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة في الفترة من 2015 وحتى 2021 وفرت ما لا يقل عن 5 ملايين فرصة عمل في الوقت الذي يصل عدد سكان مصر فيه إلى 103 مليون نسمة وهو ملا يعني احتتياج سوق العمل إلى مليون فرصة عمل سنوياً

وأشار «مدبولي» في مؤتمر صحفي عالمي أن العالم أجمع شهد تداعيات سلبية للحرب الروسية ومن قبلها تفشي جائحة كورونا وبلغت خسائر الاقتصاد العالمي نحو 12 تريليون دولار حتى الأن مشيراً إلى أن توقعات المؤسسات المالية الدولية تؤكد تراجع معدل النمو عالميا إلى نحو 3.6% من 4.3 % مستهدفات سابقة.

السيد: الدولة ستسعيد التحسن على صعيد كافة المؤشرات الاقتصادية

من جانبه، أشاد عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بوجود خطة إصلاح اقتصادي جديدة، وقال إن الدولة ستسعيد التحسن على صعيد كافة المؤشرات الاقتصادية الفترة المقبلة خاصة في ظل وجود خطة واضحة.

وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن حديث رئيس الوزراء بشأن الدين العام كان شفافا وواضحا، وأن مستهدفات خفض الدين وعجز الموازنة مبشرة للغاية الفترة المقبلة، معربا عن تفاؤله بنتائج ذلك.