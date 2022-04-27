السيسي: الخطاب الديني المستنير أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ الخطاب الديني الواعي المستنير يعد أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام، لذا فإننا نأمل بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم وقضايا الدين والوطن من مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة، بما يعزز الحفاظ على جوهر الدين وتوعية الشباب وذلك لإدراك مخاطر الفكر المتطرف من حجة وحجم التحديات من جهة أخرى.

الرئيس: لنواصل بقوة معًا بناء مستقبل الوطن بفهم مستنير لمقاصد الدين

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه باحتفالية ليلة القدر المقامة بمركز المنارة، «أدعوكم جميعًا لنواصل بقوة معًا بناء مستقبل هذا الوطن في ظل فهم مستنير لمقاصد الدين وعظمته وسماحته وتأكّيده التعاون والتراحم والتكاتف الوطني، وعلينا أن نستلهم من هذا الشهر الكريم حسن المراقبة لله في جميع أعمالنا وروح الإخلاص».

السيسي: أدعو الله أن يسدد خطانا لطريق الخير والبناء

واختتم رئيس الجمهورية كلمته قائلًا، «نتوجه لله بالدعاء أن يسدد خطانا لطريق الخير والبناء ويمدنا بمزيد من يقظة الضمير وقوة الإيمان والإرادة والعمل الدؤوب من أجل وطننا الغالي، ونسأل الله تعالى أن يكلل الله أعمالنا بالنجاح التوفيق».