سعر طبق البيض اليوم الإثنين 16-5-2022 في الأسواق المحلية

حالة من عدم الاستقرار في سعر طبق وكرتونة البيض شهدتها الأسواق المصرية خلال الفترة القليلة الماضية، إذ أنه من أكثر المنتجات التي تأثرت بارتفاع الأسعار، ما جعل المواطنين يتابعون أسعاره عبر محركات البحث المختلفة، وذلك نظرًا لأهميته كمكون أساسي في عدد من الوصفات المختلفة من الطعام، كما أنَّه به عنصر البروتينات التي يحتاج إليها الجسم.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الإثنين الموافق 16 مايو من عام 2022، وفق عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، التي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ هناك استقرار في سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض اليوم، وجاء سعره اليوم ليسجل قيمة مالية تتراوح بين 56 و58 جنيهًا، فيما جاء سعره في المزارع ليصل إلى قيمة تتراوح بين 51 و52 جنيهًا، مشيرًا إلى أنَّ جميع أسعار منتجات الدواجن تشهد استقرارًا في الأسواق ولا يوجد ارتفاع في الوقت الحالي.

وبلغ سعر وقيمة سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم الإثنين الموافق 16 مايو في المزارع ما بين 53 و55 جنيهًا، ليصل للجمهور والمستهلكين ما بين 58 و60 جنيهًا، وذلك وفقًا لـ«السيد».

سعر طبق البيض الأحمر اليوم

وجاء سعر طبق البيض اليوم الإثنين 16 مايو وفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق المحلية المصرية والمحلات التجارية المختلفة لطبق وكرتونة البيض الأحمر والأبيض، كالتالي:

- جاء سعر كرتونة البيض «10 بيضات» بقيمة تتراوح بين 32 و50 جنيهًا.

- وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 16 مايو، التي تحتوي على 30 بيضة لقيمة تتراوح بين 65 و68 جنيهًا.

- كما سجل سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 10 بيضات من 30 جنيهًا وصولًا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.

- وجاء سعر كرتونة البيض الأبيض، اليوم الإثنين 15-5-2022 التي تتكون من 30 بيضة يتراوح بين 70 و90 جنيهًا.