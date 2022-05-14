سعر طبق البيض اليوم السبت 14-5-2022 في الأسواق المحلية

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن سعر طبق البيض اليوم السبت 14 مايو، باعتباره من السلع الرئيسية التي تدخل في كثير من الأطعمة، فضلًا عن كونه وجبه رئيسية على موائد الإفطار والعشاء وبعض أطباق الغذاء.

واليوم السبت الموافق 14 مايو من عام 2022، ترصد بوابة «الوطن» سعر طبق وكرتونة البيض، سعيًا منها لتوفير ما يبحث عنه المواطنون والمتابعون، وجاءت تفاصيل الأسعار كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

«قيمة أسعار البيض مستقرة إذ تراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض اليوم ما بين 56 و58 جنيهًا، ليتم بيعه في المزارع بسعر يتراوح بين 51 و52 جنيهًا»، بحسب رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

ووصلت قيمة وسعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم السبت في المزارع ما بين 53 و55 جنيهًا، ليصل للجمهور والمستهلكين اليوم 8 مايو ما بين 58 و60 جنيهًا، وذلك وفقا الدكتور عبدالعزيز السيد.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم

وفي الأسواق المحلية المصرية والمحلات التجارية المختلفة سجل سعر بيع طبق وكرتونة البيض الأحمر والأبيض اليوم السبت 14 مايو الجاري كما يلي:

- جاءت قيمة سعر طبق البيض الأحمر والتي تحتوي على 10 بيضات بقيمة 30 جنيهًا وصولًا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.

- كما تراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، اليوم السبت 14-5-2022 الذي يتكون من 30 بيضة، بقيمة تراوحت بين 70 و90 جنيهًا.

- تراوح سعر كرتونة البيض التي تضم 10 بيضات وصلت قيمتها بين 32 و50 جنيهًا.

- فيما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم السبت والتي تحتوي على 30 بيضة بين 65 و68 جنيهًا.