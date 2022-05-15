خطوات شراء شهادة الادخار بعائد 18% دون مغادرة المنزل.. استثمر فلوسك صح

طرق عديدة يلجأ إليها الكثير من الراغبين في استثمار أموالهم، أبرزها شهادات الـ18%، والتي طرحتها عددا من البنوك المختلفة بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة، الأمر الذي جعل الكثيرين يقبلون على شراء تلك الشهادة، كما اضطر العديد منهم لكسر الشهادة القديمة لشراء شهادة جديدة بتلك القيمة.

وشهدت فروع البنوك ازدحاما كبيرا خلال الفترة القليلة الماضية بسبب الإقبال على شراء تلك الشهادة، ما جعل العديد منهم يبحثون عن طرق أخرى تمكنهم من شراء تلك الشهادة دون أن يكون هناك حاجه للذهاب للبنك، ويتيح البنك الأهلي المصري فرصة شراء شهادة الادخار بعائد 18% من خلال الهاتف المحمول، عن طريق خدمة «الأهلي»، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل خدمة «الأهلي فون»، وفق الموقع الرسمي للبنك، وهي:

تفاصيل خدمة «الأهلي فون»

- يمكن التطبيق العملاء من شراء شهادات الاستثمار والأوعية الادخارية، بالإضافة إلى ربط الودائع لأجل.

- يتيح تطبيق الأهلي فون أيضا للعملاء إمكانية استرداد شهادات الاستثمار أو الأوعية الادخارية أو كسر الودائع لأجل.

- تحويل الأموال بين الحسابات البنكية المختلفة داخل البنك.

- يتيح للعميل أيضا التحويل من حسابه إلى حسابات أخرى داخل البنك أو خارجه بالعملة المحلية باستخدام جهاز رموز الأمان.

- إمكانية تنفيذ التحويلات المتكررة آليا.

- سداد مستحقات بطاقات الائتمان.

- مراجعة فورية لكافة أنواع الحسابات أوشهادات الاستثمار أو الأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان.

- الاطلاع على كشف حساب مفصل لبطاقات الائتمان.

- التحويل لأي محفظة إلكترونية داخل جمهورية مصر العربية.

- التحويل من الحساب إلى حسابات أخرى خارج البنك داخل مصر بالعملة المحلية باستخدام رقم الحساب الدولي (IBAN).

كيفية شراء شهادة الادخار 18% بالموبايل

- للعملاء الحاليين المشتركين بخدمة الأهلي نت من الأفراد، يحمل تطبيق الهاتف المحمول وتسجيل الدخول لـ«NBE Mobile» باستخدام نفس اسم المستخدم، وكلمة المرور الخاص بخدمة «الأهلي نت».

- في حالة إعادة تعيين كلمة المرور Password Reset، برجاء تسجيل الدخول، أولا عن طريق خدمة الأهلي نت قبل تسجيل الدخول إلى NBE Mobile.

- وللعملاء الجدد الراغبين في الاشتراك في خدمة الأهلي نت أو الأهلي موبايل من الأفراد، يرجى التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك الأهلي المصري لتحديث البيانات والاشتراك في خدمتي «الأهلي نت».

- يقوم الفرع بإنهاء إجراءات الاشتراك في الخدمة، وتسليم خطاب ترحيب للعميل يحتوي على كود المستخدم.

- إرسال كود مرور أو تسجيل الدخول على الهاتف المحمول الخاص بك المسجل بالبنك.

- يدخل في التطبيق الذي جرى تحميله، لفتح التطبيق على الهاتف.