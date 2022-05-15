ميقاتي: إجراء الانتخابات اللبنانية إنجاز.. و«الداخلية»: 37.5% نسبة التصويت

بحث رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري، الاستعدادات القضائية لمواكبة فرز أصوات الاقتراع للانتخابات النيابية وإعلان نتائجها بمقر وزارة العدل بعد غلق صناديق الاقتراع.

وجرى غلق صناديق الاقتراع في السابعة مساء بحسب التوقيت المحلي، وبدأت عملية فرز الأصوات، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، ومن المرجح أن تعلن النتائج النهائية غدا.

وأشارت وزارة الداخلية اللبنانية إلى بلوغ نسبة التصويت في الانتخابات 37,5%.

فيما اطلع ميقاتى على بدء عمل لجان القيد الابتدائية في المرحلة الاخيرة من الانتخابات النيابية.

وقال ميقاتى «أردنا أن يكون ختام هذا النهار مسكا، ولذلك حضرنا الى الحصن الاول للعدل في لبنان لتأكيد شكرنا للمواكبة القضائية لهذا النهار الانتخابي الطويل. العدل أساس الملك بالتأكيد، ورغم كل الصعوبات يبقى ميزان العدل هو الذي يصوب الامور ويصون الوطن».

ميقاتي: إجراء الانتخابات إنجاز بمعنى الكلمة

فيما أكد ميقاتي أن إجراء الانتخابات النيابية بكل الأراضي اليوم هو يعد إنجازا بمعنى الكلمة، مؤكدا أن الدولة قامت بواجبها في إنجاز الانتخابات بشكل كامل، وذلك خلال تواجده بغرفة عمليات وزارة الداخلية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال ميقاتي إن الدولة تحركت بكل عناصرها من جيش وقوى أمن ورؤساء لجان وقضاة وأكثر من 120 ألف شخص تحركوا على الأرض، موضحا أن ما تحقق إنجاز تفتخر به الحكومة.

120 ألف شخص شاركوا فى إعداد الانتخابات اليوم

وتمنى أن تنتج هذه الانتخابات مجلس نواب يتعاون مع السلطة التنفيذية المقبلة كي تنتشل لبنان من الأزمة الحالية، معبرا عن أمله في ألا تتأخر الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة لإنقاذ لبنان.

وأشار إلى أن الكهرباء موجودة في كل مراكز الاقتراع، معتبرا أنه بحد ذاته عامل جيد في ظروف كالتي يعيشها لبنان.