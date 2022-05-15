المتحدث العسكري: نعامل من يسلم نفسه للكمائن بشكل إنساني ونوفر له مأوى

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن العناصر التي تسلم نفسها للكمائن والوحدات العسكرية، يتم التعامل معها بشكل إنساني للغاية، كما يتم التعامل مع فكره، ويتم التعامل معه بالكتب الأزهرية التي من الممكن أن تعيده إلى الوعي الصحيح، بدلًا من الأفكار التي تم زرعها بداخله على مدار الفترة التي كان يحظر عليه قراءة أي كتاب خارج الكٌتب التي يعرضها عليه التنظيم.

يتم العمل على توفير المأوى والمسكن له

وأضاف «غريب»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يتم العمل على توفير المأوى والمسكن له، وهذه المعاملة تتم بعد التنسيق مع الجهات القضائية للاطمئنان والتأكد من عدم وجود أي قضايا ضدهم، «يتم توفير مكان له حال أنه غير مطلوب على قضايا أمنية، وأسلوب التعامل ده خلى فيه عدد من الانشقاقات الفترة السابقة لهذه العناصر عن التنظيم».

جهود متكاملة سواء على مستوى العمليات العسكرية أو على مستوى الفكر

وتابع المتحدث العسكري للقوات المسلحة: «حصلت انشقاقات طبعا من وسطهم، لأن طبيعة الحال جهود القوات المسلحة تحاصر هذه العناصر وتقطع طرق الإمداد عنهم، ده الحقيقة بيخلي أسلوب التعامل مع هذه العناصر أو ممارسة نشاطها فيه قدر كبير من الصعوبة، دي جهود متكاملة سواء على مستوى العمليات العسكرية أو على مستوى الفكر والتعامل مع الفكر بالفكر».