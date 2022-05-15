حق علينا يا الإمارات.. الشاعر بدر عبد المحسن يرثي الشيخ خليفة بن زايد

رثى الشاعر السعودي الكبير الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الثاني والذى رحل عن دنيانا أول أمس بعد صراع مع المرض.

رثاء لرئيس الإمارات الراحل

نشر عبد المحسن رثاءه عبر صفحته الرسمية موقع التغريدات القصيرة تويتر، وقال الأمير بدر بن عبد المحسن في قصيدته:

يا كاتب الرحمة على نفسك أدعيك

ترحم في يوم البعث عبدك خليفة

يا رب وأنت اللّطف والعطف يرضيك

من عبدك ويمحى الذنوب الكثيفة

اغفر لمن قلبه وعينه تراعيك

وصفحته من سود المظالم نظيفة

طيبك يا بو سلطان وحده يكفيك

وعهدك على شعبك سنينٍ مريفة

والطيّب اللي ينصفك قبل يعطيك

والعدل له في المكرمات النصيفة

حقٍ علينا يا بو خالد نعزيك

في خوك يا نعم العوض والخليفة

وحقٍ علينا يا الإمارات نغليك

مكانتك فوق الجبال المنيفة

نجوم الفن ينعون الشيخ خليفة بن زايد

كان عدد كبير من نجوم الفن والشعر والغناء المصري والعربي قد تقدموا برسائل تعزية ونعي لأسرة المغفور له خليفة بن زايد من بينهم أحمد السقا ومحمد هنيدي وأمير كرارة وراغب علامة وباسكال مشعلاني وأصالة وحسين الجسمي وكارول سماحة ووليد توفيق ونوال الكويتية ورابح صقر ومحمد عبده وكاظم الساهر وسميرة سعيد ولطيفة.

كان الشيخ خليفة بن زايد قد رحل يوم الجمعة عن دنيانا بعد صراع طويل مع المرض، وتم بعد رحيله بيوم اختيار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات لكي يكون الثالث لها بعد والده الشيخ زايد وشقيقه الشيخ خليفة.