«التموين»: لن يتضرر أي مواطن يضيف رقم هاتفه على البطاقة

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن إضافة المواطنين لأرقام تليفوناتهم على بطاقة التموين مجاني ولم يتم السؤال على مستندات ولكن يتم إضافة الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية ورقم تليفون محمول مسجل في أي شركة من الشركات الأربع للتليفون المحمول، لافتا إلى أن المنظومة تم ربطها مع شركات الاتصالات ووزارة الاتصالات حيث يتم التأكد من صحة الهاتف الذي قدمه الشخص سريعا.

مد تسجيل البينات للبطاقة التموينية حتى 30 يونيو

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين أكد على تسريع إضافة بيانات الأشخاص مع إعطاء مهلة فقط 48 ساعة بعد التسجيل من أجل التسهيل، مبينا أنه تم مد مدة تسجيل البيانات حتى نهاية يونيو المقبل، لافتا إلى أنه سيتم فتح موقع إدارة دعم مصر قبل نهاية الأسبوع وسيستقبل من المواطنين البيانات الخاصة بهم.

لن يتضرر أي مواطن يضع رقم هاتفه على بطاقة التموين

وتابع مستشار وزير التموين : «لن يقع أي ضرر على أي مواطن يسجل رقم تليفونه على بطاقة التموين ولكن سيستفيد المواطن بخدمات أوسع، عشان في خدمات على موقع دعم مصر وهيكون في استعلام عن رصيده وصرف قد إيه خبز وقد إيه تموين ودي خدمة بنجهزها وهيكون في رسايل زي البنك كده وهتشوف قد ايه اتخصم منك، وده هيمنع التلاعب إن حد يقولك إن الدعم عنك قل أو حاجة زي كده، وهيسهل على مؤسسة مصر الخير إنها تدي الأشخاص كوبونات دعم، وهيكون في استفتاء رأي عشان الشخص يقول عن جودة الخبز في منطقته بدل من الحصول على الرأي من خلايا نايمة، عشان المواطن ده الزبون بتاعنا في التموين عاوزين يبقى مبسوط ومستريح».