5 معلومات يجب أن تعرفها عن تحديث بطاقة التموين بسوهاج

رسالة فوجئ بها منتفعي خدمة التموين بمحافظة سوهاج كان نصها «برجاء تسجيل رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة وخلال أسبوعين حتى لا يتم إيقاف البطاقة»، تطالب صاحب بطاقة التموين التوجه لأقرب مكتب تموين للتحديث، وتقدم «الوطن» أهم 5 معلومات حول تحديث بطاقة التموين بسوهاج.

المستندات المطلوبة لتحديث بطاقة التموين

يتوجه المواطن صاحب رسالة الهاتف إلى أقرب مكتب تموين ومعه بعض المستندات منها، صورة الرقم القومي لرب الأسرة وصورة البطاقة التموينية الذكية الخاصة به والبون المستخرج له من ماكينة صرف الخبز والمدون بها الرسالة المذكورة ورقم محمول مسجل باسم صاحب البطاقة بإحدى شركات المحمول.

أماكن مكاتب التموين لتحديث بطاقة التموين بمحافظة سوهاج

يوجد بمحافظة سوهاج عدة مكاتب تموينية، يمكن من خلالها تحديث بطاقة التموين، في مركز ومدينة سوهاج يوجد مكتب التموين الرئيسي في حوض الأربعين بجوار الثلاث كباري، ويوجد 11 مكتب تمويني منتشر بكل مراكز محافظة سوهاج يتبع مكتب التموين الرئيسي بمركز ومدينة سوهاج، وكذلك من خلال مراكز الخدمات التكنولوجيا المتطورة بمراكز المحافظة.

أخر موعد لتحديث بطاقة التموين بسوهاج

حددت وزارة التموين آخر موعد لتحديث بطاقة التموين وربطها بهاتف محمول مسجل هو يوم 30 يونيو 2022، حيث تم المد لأكثر من شهر حيث كان من المنتظر الانتهاء يوم 24 مايو 2022 ولكن تم المد للتسهيل على المواطنين في تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.

من رب الأسرة الذى يتم من خلاله تحديث بطاقة التموين

ووفقا لاختلاف التكوين الاجتماعي بمحافظة سوهاج فان مصطلح رب الأسرة المقصود لتحديث بطاقة التموين مقصود به أكثر من حالة فإذا كان الزوج صاحب البطاقة على قيد الحياة فهو رب الاسرة، أما إذا كان الزوج متوفى والزوجة مدرجة في البطاقة فهي ربة الأسرة، وإذا كان الزوج متوفى والزوجة متوفية أو غير مدرجة بالبطاقة فرب الأسرة في تلك الحالة أكبر الأبناء المدرجين بالبطاقة سننا سواء كان ذكر أو أنثى.

مواصفات رقم المحمول المستخدم في تحديث بطاقة التموين

يجب أن يكون الهاتف المحمول مسجل بإحدى شركات المحمول الأربعة وأن يكون المحمول مسجل باسم رب الاسرة المعتمد لبطاقة التموين مهما كان سنه أو حالته الصحية.