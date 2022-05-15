«زيلينسكي»: روسيا تسعى لتحقيق أي نوع من الانتصار

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع في «دونباس» جنوب شرقي البلاد، صعب للغاية، مضيفا إن روسيا تسعى لتحقيق أي نوع من الانتصار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

دبلوماسي روسي: القوات الروسية ستحقق كل الأهداف

بدوره، أوضح سفير «موسكو» لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن جيش بلاده لن يتراجع أبدا في أوكرانيا، مضيفا في تصريحات تليفزيونية، إن القوات الروسية ستحقق كل الأهداف التي تم تحديدها وراء العملية العسكرية الخاصة.

وأشار الدبلوماسي الروسي، إلى أن الدبلوماسيين الروس في واشنطن يتعرضون لتهديدات باستخدام العنف الجسدي ضدهم، موضحا للتلفزيون الروسي، أن اللقاءات المباشرة مع المسؤولين الأمريكيين توقفت منذ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتابع أنطونوف قائلا، إن أجهزة المخابرات الأمريكية تحاول الاتصال بهم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

من جانبها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن خبراء أمريكيون، يخشون من وقوع الأسلحة التي ترسلها «واشنطن» إلى أوكرانيا بشكل ضخم في أيدي إرهابيين، أو مناطق صراع أخرى بسبب الرقابة غير الكافية، موضحة أنه يُطلق على أوكرانيا مركز تهريب الأسلحة الرئيسي، والذي تم إرسال الأسلحة منها إلى مناطق صراع مختلفة.

اقتصاديا، عبر سفير «موسكو» لدى برلين سيرجي نيتشايف، عن أمله في عودة مشروع «السيل الشمالي-2» للعمل مع مرور الوقت، مضيفا لبرنامج تلفزيوني، أنه تم دفن الكثير من المليارات، وهي ليس أموال روسيا فقط.

وأوضح نيتشايف، أنه اتحاد دولي، مشيرا إلى وجود شركات من ألمانيا وإيطاليا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«الاتحاد الأوروبي» سعرض حلا على مستوردي الغاز لتجنب خرق العقوبات

وسيعرض «الاتحاد الأوروبي» على مستوردي غاز روسيا حلا لتجنب خرق العقوبات المفروضة على «موسكو»، يرضي روسيا حيال الدفع بـ«الروبل»، ونقلت وكالة «بلومبرج» الأمريكية عن مصادر مطلعة، قولها إن خطط «المفوضية الأوروبية» في إرشاداتها الجديدة، أنه يجب على الشركات المستوردة إصدار بيان واضح بأنها تعتبر التزاماتها قد تم الوفاء بها بمجرد دفعها بـ اليورو أو الدولار، بما يتماشى مع العقود الحالية.