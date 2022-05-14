روسيا: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيعني نهايته

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن روسيا مقتنعة بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تفكك هذا التكتل، مشيرا إلى أنه إذا ضم الاتحاد الأوروبي بالفعل أوكرانيا، حيث تسود ما وصفه بالتشكيلات النازية والإيديولوجيا النازية المتناقضة مع القيم الأوروبية، فإن ذلك سيعني نهاية الاتحاد الأوروبي.

غروشكو: دور أوروبا في التجارة الدولية ينخفض ومراكز النفوذ تنتقل شرقا

واعتبر الدبلوماسي الروسي، في تصريحات صحفية له، اليوم، أن دور أوروبا في التجارة الدولية ينخفض، مشيرا إلى أن مراكز النفوذ الاقتصادي والسياسي تنتقل نحو الشرق، حسب قوله.

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي: إذا لم يهتم الاتحاد الأوروبي بروسيا باعتبارها شريكا اقتصاديا، فإن موسكو ستتصرف بشكل عقلاني، انطلاقا من هذا الواقع الجديد.

وحذر من أن روسيا ستتخذ إجراءات رد مناسبة، في حال فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على منح التأشيرات لمواطني روسيا.

أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.. الانضمام يستغرق «سنوات وربما عقودا»

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، يقف الاتحاد الأوروبي بقوة إلى جانب أوكرانيا، سياسيا وعسكريا، وكشفت عديد من دول الاتحاد، على رأسها فرنسا وألمانيا، عن دعم أوكرانيا بالأسلحة لتقوية موقفها في مواجهة الجيش الروسي، وزار عديد من مسئولي الاتحاد الأوروبي أوكرانيا، بعد بداية العملية العسكرية الروسية هناك، لإظهار الدعم لها.

غير أن عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي تواجه بعقبات نظرا لما يفرضه الاتحاد الأوروبي من شروط وإجراءات تستغرق وقتا طويلا، وهو ما عبر عنه الرئيس الفرنسي مؤخرا، حين قال إن عملية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي ستستغرق سنوات إن لم يكن عقودا، مقترحا إنشاء منظمة أوروبية خاصة لضم أوكرانيا إليها.

وفي المقابل تتمسك أوكرانيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي، حسبما عبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي سبق وأشار خلال المفاوضات مع روسيا إلى استعداد بلاده للتخلي عن رغبتها في الانضمام لحلف الناتو، مقابل تمسكها بالانضمام للاتحاد الأوروبي.