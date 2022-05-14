روسيا تعلن استهداف 28 نقطة حصينة ومستودعي ذخيرة بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، حصيلة العمليات العسكرية التي قامت بها قواتها، السبت، ضمن عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي دخلت يومها الـ80.

صواريخ عالية الدقة تقصف النقاط الحصينة بأوكرانيا

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إن القوات الجوفضائية الروسية استهدفت خلال اليوم بصواريخ عالية الدقة، 28 نقطة حصينة لسرايا أوكرانية، ومستودعي ذخيرة في محيط مدينة بيتروفسكويه وقرية جوفتنيفويه.

وأشار إلى أن الطيران العسكري الروسي قصف 33 تجمعا للعسكريين والآليات العسكرية الأوكرانية، وقدر خسائر الجيش الأوكراني جراء هذه الضربات بنحو 90 قوميا، بالإضافة إلى اتلاف 18 قطعة عتاد.

وقال كوناشينكوف، إن قوات الصواريخ والمدفعية استهدفت اليوم، 6 مراكز قيادة و178 تجمعا للعسكريين والآليات القتالية، و3 مخابئ محصنة، و28 وحدة مدفعية، منها راجمة صواريخ سميرتش قرب مدينة بيريزوفكا في أوديسا.

إسقاط 6 طائرات مسيرة وصاروخ باليستي و3 مقذوفات

وكشف عن أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش الروسي، أسقطت اليوم 6 طائرات مسيرة أوكرانية، إحداها فوق جزيرة زمييني في البحر الأسود، والأخرى فوق مقاطعة خاركوف.

وأعلن المتحدث كذلك، اعتراض صاروخ أوكراني من طراز توتشكا - أو، فضلا عن 3 مقذوفات من نوع سميرتش في خاركوف .

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن حصيلة عملياتها منذ بدء العلمية العسكرية في أوكرانيا 24 فبراير الماضي، تمثلت في تدمير 165 طائرة، و125 مروحية، و864 طائرة مسيرة، و372 راجمة صواريخ و1514 مدفعا، و304 منظومات صاروخية للدفاع الجوي، و3067 دبابة ومدرعة، بالإضافة إلى 2913 مركبة عسكرية خاصة.