صور أقمار صناعية لمركز البحوث العلمية في سوريا تظهر تدميره بشكل كامل

أظهرت صور أقمار صناعية لمركز البحوث العلمية في سوريا تدميره بشكل كامل، وفق نبأ عاجل نقلته «العربية».

غارات إسرائيلية

وتظهر الصور التي نشرتها شركة المخابرات الإسرائيلية (ISI) لموقع يُزعم أن إسرائيل قصفته يوم الجمعة، دماره الكامل، وبحسب وكالة المخابرات المركزية، فإن المباني التي قصفت كانت بمثابة مدخل للأنفاق تحت الأرض، ودُمرت بالكامل من جراء الغارات الجوية.

قصف إسرائيلي يدمر مباني في سوريا

ويشار إلى أنّه جرى قصف المباني نفسها في سبتمبر 2018 في غارة أخرى ألقيت باللوم فيها على إسرائيل وأعيد بناؤها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، والذي يراقب الحرب الأهلية السورية، إن ثمانية صواريخ على الأقل أطلقت على مستودعات أسلحة ومواقع تابعة لميليشيات إيرانية.

يذكر أنّه قُتل طاقم مكون من خمسة أفراد من نظام بانتسير للدفاع الصاروخي بعد إطلاق النار باتجاه طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، وأصيب سبعة مدنيين آخرين.

هجمات متكررة على الأراضي السورية

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان هذا هو الهجوم الإسرائيلي الثاني عشر على الأراضي السورية منذ بداية العام.

وقال التقرير الصادر عن وكالة الاستخبارات الباكستانية إن الضربات جاءت بعد أن استهدفت القوات الجوية الإسرائيلية مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا في الشرق والشمال والغرب في 9 أبريل الماضي.

تخوف إسرائيلي من حزب الله وطهران

وعبر مسؤولون إسرائيليون مرارا عن مخاوفهم من ترسخ إيران في سوريا وتهريب أسلحة متطورة إلى حزب الله من طهران إلى لبنان عبر سوريا، مؤكدين أن كلا الخطين أحمر بالنسبة للدولة اليهودية على حد تعبيرهم.

وتشن إسرائيل حملتها للحرب لما يقرب من عقد من الزمان في محاولة لمنع إيران من ترسيخ نفسها في سوريا، ومنع طهران من تهريب الأسلحة المتطورة التي من شأنها تهديد أمن الكيان الإسرائيلي.