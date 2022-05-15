المتحدث العسكري: العناصر الإرهابية قد تتسلل لكل بيت عبر السوشيال

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن جميع مؤسسات الدولة تعمل مع بعضها البعض على رفع مستوى الوعي بين المواطنين، موضحًا في الوقت ذاته أن الرقابة على الأبناء أمر مهم للغاية، إذ أن العناصر الإرهابية قد تتسلل إلى كل بيت من خلال الإنترنت والسوشيال ميديا، «الوعي شيء مهم جدا كلنا مشتركين فيه، الشعب المصري»، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية منذ قليل.

أفكار الإرهابيين المنحرفة ظهرت بوضوح في اعتداءاتهم على الأبرياء

وهنأ «غريب» الشعب المصري بشكل عام، والشرفاء بشكل خاص، إذ أصبح لديهم قدر من الوعي بحقيقة العناصر الإرهابية وأفكارهم المنحرفة والمتطرفة والتي ظهرت بوضوح في اعتداءاتهم على الأبرياء واعتداءاتهم على دور العبادة، «مش عاوزين ننسى حادث مسجد الروضة وكنيسة القديسين، وغيرها من دور العبادة، الإرهاب لا يفرق بين دار عبادة ودار عبادة، القوات المسلحة عازمة على اقتلاع جذور الإرهاب ومواصلة مسيرة التنمية جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة المختلفة».

لا نغفل دور أهالي سيناء الشرفاء المهم والعظيم

وتابع المتحدث العسكري للقوات المسلحة: «مش هنسى أن أتوجه بكل التحية والتقدير والاحترام لكل أسرة قدمت شهيد أو مصاب، وأيضًا التحية والتقدير للشعب المصري اللي بيقف دائما مساندا للقوات المسلحة، إحنا لا نغفل دور أهالي سيناء الشرفاء المهم والعظيم سواء في حربنا الان على الإرهاب أو على مدار الحروب اللي مرت بيها الدولة المصرية، إحنا دائما يد في يد، ودائما مع بعض هنقدر إن شاء الله إن إحنا نحقق كل اللي خططناله سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو مجال التنمية».