كشفت غادة عبدالمنعم، مدرسة لغة إنجليزية، عن إجابة امتحان الإنجليزي لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022، الذي عقد اليوم في محافظة الجيزة ورقياً في المدارس على مستوى المديرية، موضحة أن الامتحان جاء في مستوى سهل جدا للطلاب ومن السهل أن يحصل الطالب فيه على درجات مرتفعة.

وأضافت «غادة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن إجابة امتحان الإنجليزي لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 مباشرة في جميع الأسئلة ولا تشمل أي تعقيد، مؤكدة أنه لا توجد به أي أسئلة معقدة أو تحتاج إلى وقت طويل للإجابة عليها ويراعي جميع مستويات الطلاب.

إجابة امتحان الإنجليزي لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 متناسبة مع الوقت المحدد

ومن جانبه، أكد محمد علاء، طالب بالصف الثالث الإعدادي، أن إجابة امتحان الإنجليزي لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 جاءت متناسبة مع الوقت المخصص للامتحان، موضحاً أن الامتحان جاء مباشراً في مختلف أسئلته ما عدا السؤال الخاص بالصحفيين وكتاب المقالات ففكرته جديدة على طلاب الصف الثالث الإعدادي.

وأضاف «علاء» لـ«الوطن»، أن امتحان الإنجليزي لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 جاء في متناول المتوسط، ومن المقرر الدراسي، ولا يشمل أي أسئلة خارج المنهج.

امتحان الإنجليزي لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 سار بصورة منتظمة

وفي سياق متصل، قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إن امتحان الإنجليزي لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 سار بصورة منتظمة، موضحا أنه لم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب، وعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً ومراعية للإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن الامتحان جاء مطابقاً لمواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، حيث يقيس جميع مستويات الطلاب والفروق الفردية.