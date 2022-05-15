مراجعة امتحان العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022.. «اكتب القانون»

حددت منى رزق، مدرسة علوم، تفاصيل مراجعة امتحان العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022، موضحة أنه يجب على الطلاب في حل المسائل كتابة القانون، فعليه درجة وكتابة الوحدة بعد الحل، وفي المسائل الخاصة بالأحياء يعتبر الرسم بعنا عنصر مهم للغاية.

وأضافت «منى» لـ«الوطن»، أن مراجعة امتحان العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022، تشمل التركيز على كتابة المعادلة والتدريب على ذلك خاصة في أسئلة الكيمياء سواء علل أو ماذا يحدث وشرح السبب أو ماذا يحدث ومعه المعادلة موزونة، لافتةً إلى ضرورة مراجعة نماذج وزارة التربية والتعليم للامتحانات.

أسئلة امتحان العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022

وأكد أن امتحان العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 يتكون من 4 أسئلة تشمل أسئلة موضوعية مثل أكمل وصح وخطأ مع التصحيح واختيار من متعدد ومفهوم علمي وأسئلة مقالية، مثل «قارن بين وعلل وماذا يحدث لو وعرف واذكر عوامل أو أسباب ومسائل أحياء»، عليها 3 درجات.

ونوهت مدرسة العلوم، إلى أن الإجابة على سؤال المصطلح العلمي في امتحان العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022، مفتاحها الكلمة الأولى من العبارة التي يسأل عنها واضع الامتحان: «بمعنى أزل كلمة مثلاً أول كلمة كانت مرض، إذا السؤال بيسأل عن مرض وجهاز دماغي على طول بدور على جهاز».

المراجعة كاملة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

مراجعة امتحان العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022

تفاصيل امتحان العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022

من جانبه، أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن امتحان العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 يعقد ورقياً في المدارس وعلى مستوى المديرية وغير مسموح لأي طالب بدخول اللجنة بالهاتف المحمول أو الكتاب المدرسي.

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن المديرية كثفت من تطبيق الإجراءات الوقائية في اللجان الامتحانية بما يحافظ على سلامة الطلاب والمعلمين، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة في التريب على نمط أسئلة الامتحانات.