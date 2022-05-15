كشف أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، حقيقة تسريب امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي 2022، والذي سيعقد غدا الإثنين الموافق 16 مايو الجاري، ورقيا في المدارس بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

حقيقة تسريب امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي 2022

وقال «سلومة» لـ«الوطن»، إنه لا صحة لتسريب امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي 2022، فالامتحان يتم تسليمه يوميا للإدارا ت التعليمية وغير مسموح لأي طالب بدخول الامتحان بالهاتف المحمول أو أي أجهزة اتصال إلكتروني.

ونوه إلى أن امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي 2022، يعقد ورقيا ويضاف لمجموع الطالب في نهاية العام، وتم وضعه من قبل موجهي العموم وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأكد أنه وجه المشاركين في امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي 2022، وبقية الامتحانات، بضرورة توافر أجواء الراحة والهدوء بلجان الامتحانات، والتزام كافة المشاركين في العملية الامتحانية بالدقة في العمل والجد والاجتهاد.

كما وجه مديري عموم الإدارات بالمرور اليومي لمتابعة أعمال الامتحانات، والتنبيه على مديري المدارس بالتعقيم اليومي للجان، ومنع دخول المحمول لأي طالب، ومراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية بصفة مستمرة.

ولفت إلى أن اجمالي طلاب الصف الثالث الإعدادي على مستوى المحافظة بلغ 186791 طالبا وطالبة، مقسم على 689 لجنة وعدد 6 حالات خاصة، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها فورا.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022

- يوم الإثنين 16 مايو امتحان مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الثلاثاء17 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء 18 مايو الهندسة.

- يوم الخميس الموافق 19 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية.