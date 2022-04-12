اعتمد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي ‏‏2022‏ «عربي ولغات»، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 14 مايو المقبل، وتنتهي يوم الخميس الموافق 19 من الشهر نفسه‏، وفقا للجدول الرسمي، إذ يجري امتحان مادة المستوى الرفيع لغة أولي بمدارس اللغات يوم الخميس 12 ‏مايو المقبل، لمدة ساعتين، بداية من 11 ونصف صباحا، يليه اختبار اللغة الثانية باللغات المتميزة لمدة ساعة ‏ونصف، بفاصل زمني ربع ساعة.‏

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 ‏

بحسب جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022، الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم ‏بالدقهلية، يبدأ الطلاب الامتحان يوم السبت 14 مايو، بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة ‏‏9 صباحا إلى 11:30 صباحا، لمدة ساعتين ونصف، منها 20 دقيقة إملاء.

ويؤدي الطلاب يوم الأحد الموافق 15 مايو، امتحان مادتين يبدأ بامتحان مادة الجبر والإحصاء، من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحا، ولمدة ساعتين، ويليه امتحان مادة التربية الدينية من الساعة 11:15 إلى الساعة 12:45 لمدة ساعة ونصف.

يوم الإثنين الموافق 16 مايو، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ويبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا، ولمدة ساعتين.

يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو امتحان مادتين، ويبدأ بامتحان مادة الهندسة، ويبدأ من الساعة 9 صباحا، حتى الساعة 11، ويستمر لمدة ساعتين، ويليه امتحان مادة التربية الفنية، من الساعة 11:15 صباحا حتى الساعة 1:15 ظهرا لمدة ساعتين.

يوم الأربعاء 18 مايو امتحان مادة العلوم، من الساعة 9 صباحا، حتى الساعة 11 ولمدة ساعتين.

وتختتم الامتحانات يوم الخميس الموافق 19 مايو بامتحان مادتين، وتبدأ بمادة اللغة الأجنبية، من الساعة 9 صباحا، حتى الساعة 11 ولمدة ساعتين، ويليه امتحان مادة الحاسب الآلي، من الساعة 11:15 حتى الساعة 12:15 لمدة ساعة واحدة .

تعليمات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022

مع إعلان جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 لمدارس محافظة الدقهلية، أكدت مديرية التربية والتعليم، تطبيق القرار الوزاري رقم 312 لسنة 2011 والقرار رقم 360 ‏لسنة ‏‏2018، بشأن إعادة تنظيم التقويم الشامل وتعديلاته، وأن الطالب يختار نشاطين ‏من قائمة الأنشطة الاختيارية، وفق ميوله وقدراته لمدة ساعة لكل مادة، وتقويم الأنشطة التربوية ‏يكون ‏عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين، لمدة ساعة لكل مادة، لافتة إلى أن طلاب المنازل والعائدون من الخارج معفيون من أداء امتحان الحاسب الألي.