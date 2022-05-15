فخري الفقي: التضخم الحالي غير مسبوق ومعقد للغاية

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك موجة كبرى من التضخم المستورد من خارج مصر، حيث إنه، وبسبب وجود مشكلات في سلاسل الإمداد على مستوى العالم، أدت إلى زيادة التضخم، «التضخم غير مسبوق ومعقد للغاية».

الفقي: الدولة المصرية والحكومة تعملان سويا على جذب الاستثمار

وأضاف «الفقي»، خلال استضافته ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الدولة المصرية والحكومة تعملان سويا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال حزمة من القرارات التي تعطي الثقة والاطمئنان للمستثمر، لافتا إلى أن مصر بها فرص استثمارية كبيرة، والدولة تعمل على تحسين المناخ الاستثماري.

الفقي: وزير المالية رفع مرتبات الموظفين بتوجيهات رئاسية

وتابع: «وزير المالية بتوجيهات رئاسية رفع مرتبات الموظفين وأصحاب المعاشات بشكل استباقي وقبيل 3 أشهر من الزيادة الرسمية والتي كانت مقررة في شهر يوليو المقبل، وعجلوا بيها، والحكومة بتخفف من خلال الوزارات المختلفة الحمل على المواطن نتيجة الأسعار، وإبقاء سعر الرغيف على 5 قروش وتتحمل الحكومة فارق زيادة أسعار الحبوب».

وأوضح أن البنك المركزي هي الجهة المنوط بها السيطرة على التضخم في الاقتصاد، لذا رفعت سعر الفائدة من أجل السيطرة على التضخم ولمنع زيادتها وكذا الحفاظ على أموال المودعين.

صناديق الاستثمار الأجنبية دائما ما تذهب للأسواق الناشئة مثل مصر

وأكد أن صناديق الاستثمار الأجنبية دائما ما تذهب للأسواق الناشئة مثل مصر، وتأتي بمليارات الدولارات وتضعها في البنوك ما يجعل الاقتصاد المصري مستمرا: «بتسند مع البنوك في تسوية عجز الموازنة بدل ما البنوك تشيلها لوحديها، ولكن في حال الأزمات بتهرب وتروح لأمريكا لأن الأرض بتاعتها».