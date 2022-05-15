محمد السويدي: لدينا صناعات كثيرة تعتمد على مدخلات إنتاج غير موجودة بمصر

علق محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، على مؤتمر مجلس الوزراء اليوم، الذي شهد الكشف عن خطة مصر لمجابهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية، ومحورها الرئيسي المتمثل في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص، موضحًا: «خطوة أولى بالغة الأهمية وتمثل بداية ما يعرف بالمحاسبة الذاتية، والحكومة وضعت ملفات وأقرتها رسميا».

أهمية التقييم

وأضاف السويدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة ON: «لكي يتم تنفيذ ما أعلنته الحكومة يجب الاهتمام بخطوة التقييم على الأرض كل فترة، وذلك بشكل دوري».

وشدد على أهمية ما جاء في المؤتمر اليوم: «نقاط مثمرة ومبشرة لكن نجاحها الأساسي مشروط بكيفية التنفيذ على الأرض، لو شيلت التفاصيل الكتيرة وفتحت السوق للجميع يكون التحفيز الحقيقي».

ولفت إلى أن آليات وتفاصيل التنفيذ على الأرض مهمة جدا مثل الذي يتعلق بقانون التراخيص الصناعية، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي قال اليوم إنه سوف يستغرق 20 يوما وهذا هائل، لكن تفاصيل البداية تحتاج لآليات حقيقية ومتابعة مباشرة على الأرض وتحديد الشروط والأولويات للمستثمر للحصول على الرخصة.

تقليل الواردات وتأثيرها على الميزان التجاري

وتابع: «بالنسبة لنقطة تقليل الواردات وتأثيرها على الميزان التجاري، فإنّ بها الكثير من التفاصيل لأنّ صناعات كثيرة تعتمد على مدخلات إنتاج غير موجودة في مصر ومش لازم كمان نصنعها، صحيح فيه حاجات أمن قومي مثل الغذاء واتضحت أهميتها في ظل أزمة أوكرانيا».

واستطرد: «لكن الهدف الرئيسي هو تقليل فجوة الميزان التجاري عبر الاعتماد على قطاعات بها قيمة مضافة حقيقية ودعم المستثمرين فيها وتشجيعهم على الاستثمار؛ لأن مفيش دولة في العالم عندها اكتفاء ذاتي لكن يمكن الاعتماد على قطاعات بها قيمة مضافة وميزة نسبية وتحويلها لتنافسية بما يحقق معالجة للميزان التجاري».