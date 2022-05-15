أستاذ تمويل: الحكومة في الجمهورية الجديدة لا تنافس القطاع الخاص

قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر تمر بأزمة اقتصادية مثل باقي دول العالم، ومؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، يوضح الحقائق حول الاقتصاد المصري الذي تظل حالته جيدة بسبب بداية الإصلاح الاقتصادي في نهاية عام 2015، وظهرت النتائج الجيدة بشكل مباشر على المواطن بداية من عام 2019.

فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار

أضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية extra news، مساء اليوم، أن إعلان رئيس الوزراء عن فتح الباب أمام القطاع الخاص يشجعه على الاستثمار في ظل عمل الدولة المصرية على تبسيط الإجراءات لتسهيل الاستثمار في مصر.

مصر لديها أدوات استثمارية واسعة

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن مصر لديها أدوات استثمارية واسعة يجب استغلالها وتم تعديل القوانين وتوفير البينة التحتية وبدأت الدولة المصرية دخول المشاريع من أجل تشجيع القطاع الخاص، لافتا إلى أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة لا تنافس القطاع الخاص حيث تقوم أي حكومة في كل دول متقدمة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار لدفع عجلة التنمية.

وتابع: «مصر من ضمن 12 دولة حول العالم تحقق معدلات إيجابية بعد أزمة كورونا ولولا الأزمة دي كنا حققنا معدلات نمو غير مسبوقة والاقتصاد المصري قدر يصمد ويعبر هذه الصعوبات».