مقتل شاب طعنا بالسكين في مشادة كلامية بمدينة بدر

لقي شاب مصرعه طعنا بالسكين في مشادة كلامية تطورت لمشاجرة في مدينة بدر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في مسرح الجريمة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها، وأمرت النيابة بضبط وإحضار الجاني.

بلاغ بالواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة بدر بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «إبراهيم. خ. إ» 28 سنة، وبالفحص تبين وجود طعن سكين في القلب، كما تبين أن المجني عليه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

وكشفت التحريات بأن مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه تطورت إلى قيام المتهم بتسديد طعنة بالسكين في قلب المجني عليه والتي أودت بحياته.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأضاف بأنه لم يقصد قتله، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تشريح جثة شاب عثر عليه في الشارع بمدينة نصر

وفي سياق آخر، تلقي مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم العثورعلى جثة شاب يدعى «عبد الله. ع. ص» 28 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من أية إصابات خارجية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.