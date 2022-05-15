ميدو عادل في ضيافة It’s Show time على cbc غدا

يحل الفنان ميدو عادل، ضيفًا على برنامج «It’s Show time»، على قناة «cbc»، غدًا، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ميدو عادل يكشف تفاصيل دوره بالعائدون

يتحدث ميدو، خلال اللقاء عن الخطوات الأخيرة من من مشواره الفني، أبرزها دوره المميز في مسلسل «العائدون».

كما يتناول تفاصيل مشاركاته في أحدث الأعمال الدرامية، ويكشف كواليس صناعة مسرحية سيد درويش، التي يجسد فيها دور البطولة، كما يتوقف بالحديث عند مشروعه الغنائي.

تفاصيل البرنامج

يذكر أن «It’s Show time»، برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور، وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي.

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه دينا حويدق وسمر نعيم.