ميدو عادل: معظم شخصيات مسلسل العائدون حقيقية

تحدث الفنان ميدو عادل عن شخصية «علاء» في مسلسل »العائدون» الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2022، مع الفنانين أمير كرارة وأمينة خليل، موضحًا أن أفضل شيء في الدراما أن تقدم بطلًا دراميًا في شخصية معارضة، كما قدمها في «العائدون».

ميدو عادل وشخصيته بالعائدون

وأضاف «عادل» في لقاء مع ببرنامج «عيش صباحك» مع فانا إمام ويوسف التهامي على «نجوم إف إم»، أن الشخصية التي أداها في مسلسل العائدون كانت من الشخصيات المعارضة مثل نماذج كثيرة حول العالم، مؤكدًا: «كانت البوصلة الخاصة به بحاجة إلى ضبط وهو كان يحب البلد».

وأضاف ميدو عادل أن معظم شخصيات المسلسل مأخوذة من شخصيات حقيقية، قائلا: «لا أعرف أصل الشخصيات الحقيقية»، ‎ونوه بأن ما يميز مسلسل «العائدون» هو المخرج أحمد نادر جلال، مشيرًا إلى أنه مخرج يمتلك وعيًا كبيرًا.

وتابع: «المسلسل به دراما وإيقاع في مسلسل وطني، والعائدون تستطيع مشاهدته في أي وقت، ويعد رجوع للمسلسلات الوطنية».

كما تطرق إلى مشاركته في مسلسل «انحراف» مع الفنانة روجينا في رمضان 2022، موضحًا: «روجينا أخت عزيزة عليّ، وشخصيتي كانت لطيفة لأن لها علاقة بالسوشيال ميديا»، مؤكدًا: «السوشيال ميديا (زفة كدابة) ويختلط فيها (الحابل بالنابل) لكن لها فوائد أيضًا، وأنا كأب لدي مشاكل معها، لأن بها نجومية كاذبة وأفسدت جزءًا كبيرًا من الفن».

واستطرد: «الفن يُضر بسبب السوشيال ميديا، وأنا ضد أكون ممثل وانزل صورة كل يوم وأقول للمتابعين صباح الخير».