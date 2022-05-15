هبة القدسي: إدارة أوباما كانت تغذي المراسلين الأجانب للإشادة بحكم مرسي

قالت هبة القدسي، مراسلة الشرق الأوسط من واشنطن، إنه كانت هناك ملابسات عديدة تحيط بعام حكم الإخوان في مصر، وأيضًا فيما يتعلق بسياسات بعض مراسلي بعض الصحف الأمريكية خلال هذا العام، إذ أن مراسل نيويورك تايمز في تلك الفترة، كان يُشيد بنظام محمد مرسي، وهذا الإشادة منه ومن غيره من المراسلين الأجانب، كانت تغذية بعض التيارات داخل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، التي كانت ترغب في وصول التيار الإسلامي إلى الحكم.

إدارة أوباما كانت ترغب في وصول التيارات الإسلامية للحكم

أضافت «القدسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي أحمد الدريني، ويُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن إدارة باراك أوباما، كانت ترى أن جماعة الإخوان أو أي تيار إسلامي قد يحقق بعض النجاحات نتيجة لسنوات طويلة من المعارضة السياسية، فضلًا عن الملاحقات التي عانت منها قيادات كثيرة من داخل جماعة الإخوان الإرهابية، فضلًا أن إدارة باراك أوباما كانت لها وجهه نظر أخرى بخصوص الإخوان.

مدى استفادة إدارة باراك أوباما في تولي مرسي الحكم

وأشارت مراسلة الشرق الأوسط من واشنطن، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت ترى أن بوصول هذه التيارات السياسية الإسلامية للحكم، ربما تهدئ من بعض غضب الشعب من بعض سياسات الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك القضية الفلسطينية، كما أن الولايات المتحدة كانت ترى أن وصول تيارات الإسلام السياسي قد تُعد فرصة لتيارات معارضة مدنية من الممكن أن تحقق إنجازات سياسية.

الإخوان روجوا صورة زائفة للولايات المتحدة قبل وصول مرسي للحكم

أوضحت أنه كانت هناك بالفعل زيارات متوالية ومتواصلة من وفود جماعة الاخوان المسلمين إلى واشنطن، وتواصل واتصالات مباشرة ومحاولة توصيل رسالة أن التيار الإسلام السياسي سيكون هو الحصان الأسود في المنطقة، وذلك من قبل أن يصل محمد مرسي للحكم، وكانوا يروجون أن مرسي قد يحقق للولايات المتحدة من مصالح في المنطقة التي يريد تحقيقه، كما أن المراسلين كانوا يذكرون دومًا أن الإخوان تحاول تحقيق انجازات وتحاول التغير إلى الاتجاه الديمقراطي بخلاف الواقع الذي كان يشعر به المصريين في الداخل المصري.