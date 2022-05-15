متحدث الوزراء: الدولة لن تتخلى عن المواطن.. وتقدم السلع بأسعار مناسبة

قال السفير نادر سعد، المتحدث بِاسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء تلقى أسئلة كثيرة وهذا أثرى الحوار، والدولة تريد الفترة المقبلة الاستماع لمختلف الأراء لإثراء الحوار، لافتا إلى أن مدبولي استعرض الوضع الاقتصادي منذ عام 2014 قبل تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، لأن الوضع الاقتصادي في مصر لولا الإصلاح كان سيكون أصعب، مبينا أن الرسالة كان الهدف منها أن أي اقتصاد لن يكون بعيدا عن التأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية؛ لأن الوضع الاقتصادي العالمي يؤثر على مصر التي تستورد الكثير من المنتجات والسلع الغذائية من الخارج.

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على السياحة والحبوب في مصر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مساء اليوم الأحد، على فضائية «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن مصر تأثرت لأن أغلب السياحة من روسيا وأوكرانيا حيث يأتي 31% من السياح من الدولتين بجانب استيراد مصر 41% من الحبوب من روسيا وأوكرانيا.

وتابع: «الدول بتقيم بتأقلمها مع الأزمات حتى بما فيها أمريكا أكبر اقتصاد في العالم، اللي عندها رقم التضخم الأكبر من 40 سنة، وتقييم الحكومات مش بيكون بتعرضها للأزمات لكن إزاي تتعامل مع الأزمات».

الحكومة: هناك فرص جيدة للاستثمار خلال الفترة المقبلة

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مدبولي أوضح أن هناك فرصة جديدة أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى تيسير إجراءات الاستثمار التي تتخذ لأول مرة بجانب إجراءات تنشيط البورصة، مؤكدا أن مصر لن تتخلى عن المواطن وتقدم السلع بسعر مناسب، كما أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع آمن.

وأكد أن الاحيتاطي من الزيت يزيد عن 4 أشهر، ومصر حاليا في وضع أفضل مما كان قبل 2014، لافتا إلى أن الوضع لا يزال صعبا، ولا يعرف أحد متى تنتهي أزمة روسيا وأوكرانيا، مشددا على أن الحكومة تستخدم كل أدواتها لتخفيف تأثير الأزمة على المواطن، وقدمت الدولة العلاوة للمواطنين، ويتم اتخاذ قرارات تساند المواطن.