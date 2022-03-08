متحدث «الوزراء» للتجار: تحقيق المكسب لا يكون على حساب المواطن

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن القانون يجرم تعمد إخفاء مخزون سلع معينة، وحجبه عن الأسواق، انتظارًا لارتفاع سعره أو ما يسمى بالاحتكار، ويجر مصادرة أي كميات يثبت قيام صاحبها بإخفائها، انتظارًا لارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة، لديهما من الآليات القانونية ما يمكنهما من ردع هذه الممارسات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، مع الإعلامي نشأت الديهي.

رسالة متحدث باسم مجلس الوزراء للتجار

ووجه «سعد»، رسالة للتجار قال خلالها، إنه يجب أن يتكاتف الجميع، «أنتم جزء هام من المنظومة والمكسب مطلوب، والجميع يعمل من أجل المكسب، لكن يجب مراعاة الصالح العام وأن يكون هناك حدود قصوى للكسب، ولا يكون المكسب على حساب المواطن خاصة الفئات الأولى بالرعاية».

رسالة السفير نادر سعد للمواطنين

كما وجه المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، رسالة للمواطنين، بأن الحكومة تعي تمامًا الظرف الذي تمر به، معقبًا: «نحن مواطنون في الأساس قبل أن نكون من الحكومة، ووعد من الحكومة للمواطن أنها تسعى لتخفيف آثار زيادة الأسعار من خلال زيادة جانب العرض وردع أي ممارسات احتكارية يشهدها السوق».

نشأت الديهي: نشهد ارتفاع في الأسعار غير مسبوق

من ناحية أخرى، ذكر الإعلامي نشأت الديهي، إننا نشهد موجات من ارتفاع الأسعار غير مسبوقة، «الناس في الشارع بتقول مش قادرين نواجه هذه الموجات من الارتفاعات السعرية»، موضحًا أن الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية لم تصل لمصر بعد لكوننا لدينا مخزون سلعي من 5-8 أشهر، وحتى هذه اللحظة لم نستورد أي أشياء بسعر مرتفع.

نشأت الديهي: الحرب الروسية مالها ومال اللبن والبيض

وأوضح الإعلامي، أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية، جاء نتيجة فوضى في الأسعار وجشع التجار، وعدم وجود رقابة كافية لمحاربة هؤلاء، معقبًا: «الحرب الروسية الأوكرانية مالها ومال اللبن والبيض والدواجن، مدخلات الصناعات والمنتجات كما هي، لم تتغير وما تغير هو قرار».