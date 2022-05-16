حظك اليوم برج الحوت الإثنين 16-5-2022 عاطفيا ومهنيا

رجل برج الحوت لديه شخصية حساسة وديناميكية، يحمل في داخله الكثير من الحنان، خصوصا على الأشخاص المحيطين به والمقربين منه، يحرص دائما على الاقتراب منهم والتواصل معهم بشكل دائم، كما أنه يتميز بحبه لأصدقاء، ويجد سعادته في مساعدة الآخرين، ولا يحب أن يجد شخص محتاج إليه دون أن يقدم له المساعدة.

وبالنسبة لامرأة برج الحوت فتحرص على تقديم ما يحتاج إليه شريك حياتها من مشاعر وجهد، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به دائما، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبير علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

الخسوف الكلي للقمر بمنزل الحظ يمدك بالبصيرة والحدس وتشارك بوقتك مع من تثق بهم.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعل المسائل الروحانية تسيطر عليك وتجد اليوم معنى للحياة بالتواجد مع الأحباب.

برج الحوت في الحياة الاجتماعية

يتميز مولود برج الحوت بأنه شخصية اجتماعية كثيرا، يحب التقرب من الآخرين والتودد إليهم،كما أنه يحب قضاء الكثير من الوقت برفقة أصدقاءه خارج المنزل، ويعشق السفر برفقتهم.