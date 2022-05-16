البحث عن طفلة غارقة في مياه نهر النيل بمنشأة القناطر

تواصل فرق الإنقاذ النهري بالجيزة، البحث عن طفلة غارقة في مياه نهر النيل بقرية الرهاوي، التابعة لدائرة قسم شرطة منشأة القناطر، كانت برفقة والدها الصياد بنهر النيل وانزلقت قدماها من على مركب نيلي.

جهود مكثفة للبحث عنها

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد للواء مدحت فارس مديرمباحث الجيزة من المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث منشأة القناطر، بورود بلاغ يفيد بغرق طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات في مياه نهر النيل كانت برفقة والدها صياد بمركب نيلي، يبلغ من العمر 40 عاما بالرباح البحيري بقرية الرهاوي، انزلقت قدماها ولم يتمكن من إنقاذها، ولا تزال جهود البحث عنها مستمرة.