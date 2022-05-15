3.4 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي في سوهاج

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، والعضو المنتدب، أعمال تنفيذ شبكات انحدار الصرف الصحي، والتي تمتد من شارع 16 حتى محطة رفع صرف صحي رقم 3 بشارع التحرير، بطول 560 مترا قطر 500 مللي، بتكلفة اجمالية تبلغ 3.4 مليون جنيه.

ياتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بإحلال وتجديد أعمال البنية التحتية لجميع مشروعات رصف الطرق والانتهاء منها، قبل أعمال الرصف بهدف الحفاظ على استثمارات الدولة وترشيد المال العام.

المشروعات المنفذة بتمويل البنك الدولي للتنمية المحلية

وأوضح المهندس أبو ضيف محمد أحمد، رئيس وحدة مشروعات البنك الدولي للتنمية المحلية، أن الأعمال الجاري تنفيذها بتمويل من البنك الدولى للتنمية المحلية، وتساهم في الحد من الانسدادت والطفوحات بشوارع المتفرعة من شارع الجمهورية بمحافظة سوهاج ومنطقة العمرة بسبب الأقطار الصغير والاستهلاك الزائد عن الحدود التصميمية، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال فى يوليو المقبل.

إعلان وظيفة محصل وقارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

وفي إطار آخر، تقدم إلى وظيفة محصل وقارئ بالعمولة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أكثر من 1412 شخصا، وذلك بمراكز المحافظة المختلفة، وجرت المقابلات الشخصية لهم للاختيار فيما بينهم، وسيُجرى إعلان النتيجة عبر موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج.