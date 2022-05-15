انتخاب مجلس إدارة جديد لنقابة العاملين بجامعة سوهاج غدا.. رئيس و10 أعضاء

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، انطلاق ماراثون انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، لانتخاب مجلس الإدارة الجديد المكون من رئيس و10 أعضاء، والمقرر عقدها غداً الاثنين 16 مايو الجاري، وتستمر لمدة يوم واحد فقط، بمبنى المدرجات المركزية بمقر الجامعة القديم.

إجراء الانتخابات النقابية في نزاهة وشفافية

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن إدارة الجامعة تحرص على إجراء الانتخابات النقابية العمالية وتطبيق التجربة الديمقراطية، لتشجيع العاملين على المشاركة السياسية، بكل نزاهة وشفافية من أجل الوصول إلى نقابة قادرة على الحفاظ على حقوق العاملين بالجامعة، واستقرار بيئة العمل وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج والرضا الوظيفي.

ووجه الشكر لمجلس الإدارة السابق لنقابة العاملين بجامعة سوهاج على جهودهم الملموسة خلال تلك الفترة المنقضية، متمنياً استكمال الدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026 بمزيد من تحقيق الطموحات والنجاحات لجميع منتسبي الجامعة.

إجراء الإنتخابات ليوم واحد فقط

جدير بالذكر، أن انتخابات المنظمات النقابية العمالية للعاملين بجامعة سوهاج تستمر لمدة يوم واحد فقط، وذلك من الساعة 9 صباحاً حتى إغلاق الصندوق الساعة 5 مساء نفس اليوم.

وتقام الانتخابات تحت رعاية وزارة القوى العاملة ومديرياتها الفرعية، وبإشراف قضائي كامل، ومن لهم حق التصويت هم أعضاء الجمعية العمومية فقط في انتخاب رئيس من مرشحين و10 أعضاء من بين 13 مرشحا.