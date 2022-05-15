طقس سوهاج اليوم.. حار مشمس نهارا ومعتدل ليلا

تشهد محافظة سوهاج اليوم الأحد 15 مايو 2022 طقس حار نهارا ومعتدل الحرارة ليلا.

درجات الحرارة اليوم الأحد بمحافظة سوهاج

حيث تسجل درجات الحرارة اليوم للعظمى 36 درجة مئوية في طقس حار نهارا، وتسجل درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، ليكون الطقس حار ليلا.

نشاط رياح محملة بالأتربة تنشط ليلا

ويصاحب ارتفاع درجة الحرارة اليوم على محافظة سوهاج، هبوب بعض الرياح المحملة بالأتربة، مع سطوع الشمس طول فترات النهار، وزيادة نشاط الرياح ليلا.

طقس القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

وتشهد القاهرة الكبرى اليوم والوجه البحري طقس حار أيضا في تشابه مع محافظة سوهاج، وكذلك شمال الصعيد، بينما تعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وتشتد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يصبح طقس القاهرة الكبرى لطيف ليلا وكذلك على الوجه البحري بينما مائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

30 ٪ نسبة هطول أمطار على السواحل الشمالية

ومن المتوقع هطول أمطار بنسبة 30% على مناطق السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى بنسبة أقل تصل إلى 20 % وذلك على فترات متقطعة من النهار.

يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى.