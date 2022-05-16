إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في تحطم هليكوبتر بكوريا الجنوبية

أصيب 3 من أفراد طاقم طائرة هليكوبتر بجروح خطيرة، جراء تحطمها في مدينة «جيوجي» الساحلية بـ كوريا الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، أن المروحية سقطت بالقرب من جبل«سيونجا»، في حوالي الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي.

كوريا الجنوبية تشتري حوالي 40 طائرة تدريب مروحية

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقعت السلطات في كوريا الجنوبية عقدا بقيمة 170 مليار وون «132.8 مليون دولار أمريكي» مع شركة «بيل تيكسترون آسيا» لصناعة الطائرات الأمريكية، لشراء حوالي 40 طائرة تدريب مروحية من طراز «بيل 505»، بحلول 2025 و 8 أجهزة محاكاة، لتدريب الطيارين بالجيش والبحرية.

برنامج الاقتناء الدفاعي بكوريا الجنوبية

من جانبه، أشار مسؤول في إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي بـ كوريا الجنوبية، إن بلاده تتوقع معالجة مخاوف السلامة الناجمة عن تشغيل طائرات هليكوبتر قديمة عند نشر الطائرات الجديدة.