تنديد أممي بحادث «بوفالو».. ومنفذ الهجوم: «جورج سوروس» هدف شائع

ندّدت منظمة «الأمم المتحدة»، بحادث إطلاق النار في حيّ يقطنه أغلبيّة من السود بمدينة «بوفالو»، بولاية نيويورك الأمريكية، أسفر عن مقتل 10 أشخاص، وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة «فرحان حق»، في بيان، إن الأمين العام لـ المنظمة، «أنطونيو جوتيريش»، شعر بالذهول لمقتل 10 أشخاص، إثر عمل وصفه بالدنيء في «بوفالو».

تجمع سكان «بوفالو» في وقفات احتجاجية حدادا على الضحايا

وأمس الأحد، تجمع سكان المدينة في وقفات احتجاجية حدادا على الضحايا، فيما وصف أحد المسؤولين، عملية إطلاق النار بالإرهاب المحلي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، وعبر «جوتيريش»، عن أمله في تحقيق العدالة.

وأمس الأحد، أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن الرئيس جو بايدن، سيتوجه غدا، الثلاثاء، إلى «بوفالو»، برفقة السيدة الأمريكية الأولى «جيل»، ليُشاركا المجتمع المحلّي حزنه على ضحايا حادث إطلاق نار جماعي مروع.

وأُلقى القبض على مطلق النار، الذي كان يرتدي سترة واقية من الرصاص ويحمل بندقية هجومية، ويدعى «بايتون جندرون»، 18 عاما في مكان الحادث، فيما ظهر اسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إضافة لعمدة لندن الباكستاني الأصل صادق خان، في قائمة 10 شخصيات، أعلن المسلح عن نيته لاغتيالهم.

ووصف «جندرون»، في بيان مكون من 180 صفحة، بثه على شبكة الإنترنت، قبل هجومه، أمس الأول السبت، بمتعصب للبيض، ونشر في الصفحة 165 أسماء أعداء يستهدفهم بالقتل، منهم الملياردير الأمريكي من أصل يهودي مجري، جورج سوروس، داعيا البيض إلى قتل الأمريكيين ذو البشرة السمراء، وتفاخر بتفوقهم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.

جندرون يصف عمدة لندن بعلامة مفتوحة على الاستبدال العرقي للشعب البريطاني

ووصف جندرون، عمدة لندن بأنه علامة مفتوحة على الحرمان والاستبدال العرقي للشعب البريطاني، مضيفا أن سوروس، هدف شائع لمعادية للسامية ونظريات المؤامرة.