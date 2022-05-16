3 حوادث أمنية في أمريكا وروسيا: إطلاق نار وانفجار وضرب كنيسة

شهدت الولايات المتحدة وروسيا خلال الساعات القليلة الماضية، حوادث أمنية، تمثل أحدهما في حادثي إطلاق نار في سوق للسلع الرخيصة بـ«هيوستن» وفي كنيسة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيما أصيب شخصان، في «قازان»عاصمة جمهورية «تتارستان» الروسية، جراء انفجار قنبلة يدوية مخصصة للعبة «إير سوفت» في مستودع للطرود البريدي.

مقتل أم وابنها جراء حادث إطلاق نار في «هيوستن»

وقتل شخصان «امرأة وابنها»، ونقل 3 آخرين إلى المستشفى، جراء تعرضهم لـ إطلاق نار في سوق للسلع الرخيصة والمستعملة في «هيوستن» بولاية تكساس الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى اعتقال اثنين من المشتبه بهم في مكان الحادث، وتم نقل مشتبه ثالث محتمل إلى المستشفى، فيما قالت السلطات الأمريكية، إن جميع الأشخاص المتورطين كانوا رجالا في العشرينات.

وقالت السلطات الأمنية، إنه تم ضبط مسدسين على الأقل، مشيرة إلى أن إطلاق النار نتج عن مشاجرة بين 5 رجال، وفقا لما ذكرته قناة «أيه بي سي نيوز» الأمريكية.

وقتل شخص واحد وأصيب 5 آخرين بينهم حالات خطرة، جراء حادث إطلاق نار في كنيسة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيما أشارت تقارير إلى إلقاء القبض على شخص ومصادرة سلاح يشتبه استخدامه في الحادث.

الحادث في «كنيسة جنيف» في بلدة لاجونا وودز

وأشارت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إلى أن الحادث وقع في «كنيسة جنيف» في بلدة لاجونا وودز «عدد سكانها 16 ألف نسمة»، وقالت المتحدثة باسم عمدة الشرطة كاري براون، إن حوالي 30 شخصًا شهدوا الحادث، مشيرة إلى أنه من أن غالبية الموجودين داخل الكنيسة من أصل تايواني.

وكان مسؤول أمني، قال في وقت سابق، إن حالة المصابين في حادث إطلاق النار في الكنيسة حرجة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

عملاء فيدراليون من مكتب الكحول والتبغ

تواجد عملاء فيدراليون من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في مكان الحادث، كما أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، عملاء إلى الموقع، وفقا لما ذكرته الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية.

أمس الأحد، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن وقوع حادث إطلاق النار في مدينة «بوفالو»، للدعوة إلى الوحدة الوطنية كعلاج للكراهية، وشجب في مراسم في «الكابيتول» لتكريم ضباط إنفاذ القانون الذين ماتوا أثناء أداء واجبهم في 2021، ما وصفته وزارة العدل بأنه جريمة كراهية، وعمل عنصري من التفوق الأبيض والتطرف العنيف، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقتل 10 أشخاص رصاص مسلح يرتدي درعا واقية ويحمل بندقيّة قوية، في متجر بقالة في «بوفالو» بولاية «نيويورك» الأمريكية، أمس الأول السبت.

وكانت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، وعمدة «بوفالو»،بايرون براون، دعوا في وقت سابق، إلى اتخاذ إجراءات صارمة من واشنطن بعد حادث إطلاق النار.

انفجار قنبلة يدوية مخصصة للعب في قازان الروسية

في عاصمة جمهورية «تتارستان» الروسية، أصيب شخصان، جراء انفجار قنبلة يدوية مخصصة للعبة «إير سوفت» في مستودع للطرود البريدي فيب العاصمة «قازان»

لعبة «إير سوفت» تحاكي المواجهات والاشتباكات العسكرية، يتنافس خلالها اللاعبون للقضاء على خصومهم بواسطة ضربهم بكرات صغيرة او بأسلحة غير خطرة شبيهة بالأسلحة الحقيقية.